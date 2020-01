Malasanità Ospedale di Eboli, interrogazione di Cirelli (FdI): “Ennesimo fallimento di De Luca” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza sulle condizioni in cui medici, infermieri e personale sanitario si trovano a lavorare presso l’Ospedale di Eboli”. Lo annuncia il Questore della Camera e deputato di FdI Edmondo Cirielli alla luce della denuncia fatta dal dirigente sindacale della Fials Mirko Marzullo tramite il sito “Anteprima24” (leggi qui). “Il reparto di malattie infettive del nosocomio Ebolitano è uno dei pochi in Campania ad essere dotato di due camere a pressione negativa e di relativo personale specializzato. Tali camere, però, sarebbero attualmente inagibili per via del mancato funzionamento delle porte e del sistema di aspirazione e climatizzazione. Una situazione che starebbe creando enormi disagi in quanto, contrariamente alle linee guida del Ministero della Sanità, i ... anteprima24

