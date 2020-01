LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco avanti di un break (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK Thiem!!! Fantastica chiusura dell’austriaco con un passante di rovescio che punisce Zverev salito a rete. 30-40 Servizio vincente di Zverev, annullata la seconda palla break. 15-40 Bravo Zverev a prendere in mano lo scambio col dritto e a chiudere con un rovescio ad incrociare sulla riga. 0-40 Zverev stecca il dritto e concede tre palle break all’avversario. 0-30 Zverev tira di rovescio e sale a rete ma Thiem trova un passante di dritto che pizzica la riga. 0-15 Ottima accelerazione di Thiem che chiude col dritto in contropiede. 1-1 Scivola via veloce il turno al servizio di Thiem. 40-15 Zverev sbaglia la risposta sul servizio dell’avversario. 30-15 Doppio fallo di Thiem! 30-0 Accelerazione di dritto di Thiem all’incrocio delle righe. 15-0 Ace esterno di Thiem! CI SIAMO SI RIPARTE! 11.23: I giocatori sono ... oasport

