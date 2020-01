Il cantante mascherato: ecco chi ha vinto e tutte le maschere svelate (Di sabato 1 febbraio 2020) La prima edizione de Il cantante mascherato è finita. Ha vinto Coniglio che in finale al televoto ha superato 54% a 46% Leone. In precedenza Il Leone aveva eliminato Il mastino napoletano e Coniglio aveva battuto Angelo. In apertura di puntata Mastino Napoletano aveva avuto la meglio su Mostro. Per quattro settimane il pubblico da casa si è chiesto: chi si nascondeva dietro la maschera? ecco tutti i vip che hanno indossato la maschera: Il cantante mascherato: quali vip si nascondevano? Mastino Napoletano – Alessandro GrecoAngelo – Valerio Scanu Leone – Al BanoMostro – Fausto LealiPavone – Emanuela Aureli Coniglio – Teo MammucariUnicorno – Orietta Berti Barboncino – Arisa L'articolo Il cantante mascherato: ecco chi ha vinto e tutte le maschere svelate proviene da Trash Italiano. trendit

