I Mercenari - The Expandables 4 sarà uno spinoff con star Jason Statham? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Jason Statham sembra sarà al centro di una nuova avventura del franchise I Mercenari - The Expandables in cui apparirà Stallone. I Mercenari - The Expandables sembra destinato ad avere uno spinoff: il nuovo film del franchise dovrebbe avere come protagonista l'attore Jason Statham. Il franchise action ha preso il via nel 2010 iniziando a raccontare le avventure di un gruppo di Mercenari, personaggi interpretati da leggendarie star del cinema action come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li e Dolph Lundgren. I Mercenari è riuscito a incassare in tutto il mondo oltre 274 milioni di dollari e il successo del film ha portato alla produzione di due sequel, in cui erano stati coinvolti anche Jean Claude Van ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Mercenari - The Expandables 4 sarà uno spinoff con star Jason Statham? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Expendables: in arrivo uno spin-off de I Mercenari? Ecco su chi potrebbe essere incentrato… - BestMovieItalia : The Expendables: in arrivo uno spin-off de I Mercenari? Ecco su chi potrebbe essere incentrato -… -