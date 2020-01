FBI 2 e Blue Bloods 9 le puntate in prima tv di sabato 1 febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) FBI e Blue Bloods anticipazioni delle puntate di sabato 1 febbraio su Rai 2 in prima tv assoluta Ultimo appuntamento con il doppio episodio di FBI sabato 1 febbraio su Rai 2. Settimana prossima causa Sanremo su Rai 1 saltano le puntate inedite poi da sabato 15 febbraio arrivano gli episodi inediti di NCIS 17 a breve distanza dagli USA, FBI si riduce così a un episodio a settimana. Prosegue anche la corsa di Blue Bloods che rimarrà fermo anche contro Sanremo alle 22:35 (almeno così sembra finora). Negli Stati Uniti le due serie vanno in onda entrambe su CBS, Blue Bloods è attualmente alla decima stagione mentre FBI è alla seconda, la trasmissione italiana avviene a poche settimane di distanza da quella americana. FBI 2×09-10 Salvezza – Dopo una lite con uno studente, un insegnante scompare. Il team indaga sul caso con l’aiuto di un testimone chiave e Maggie si occupa ... dituttounpop

zazoomblog : FBI sabato 25 gennaio due nuove puntate su Rai 2 e a seguire debutta Blue Bloods 9 - #sabato #gennaio #nuove… -