Coronavirus | terzo caso sospetto in Puglia | è una 43enne tornata da Wuhan

Coronavirus - terzo caso sospetto in Puglia : una 43enne rientrata due settimane fa da Wuhan : La donna risiede a Ruffano nel Salento. E' andata nell'ospedale Fazzi per febbre, tosse e difficoltà respiratorie da qui è stata trasferita al Policlinico di Bari

Coronavirus in Italia - terzo caso sospetto in Puglia ma Speranza rassicura : “Ci sono le condizioni per monitorare la situazione con serenità” : In Italia, sono stati confermati i primi due casi di Coronavirus in due turisti cinesi in visita nel nostro Paese dal 23 gennaio. Ora emerge un terzo caso sospetto di Coronavirus in Puglia. Si tratta di una donna 43enne, residente a Ruffano, in Salento, rientrata lo scorso 18 gennaio da Wuhan, in Cina. Lo conferma il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Nel pomeriggio è andata all’ospedale Vito Fazzi di ...

Coronavirus all’hotel di Roma - chi è il terzo caso sospetto nella capitale : È allarme Coronavirus a Roma, dopo l’esito degli esami sui due turisti cinesi che hanno soggiornato all’Hotel Palatino di Roma. nella mattinata di venerdì 31 gennaio è stata la diffusa di un nuovo caso sospetto nella capitale. Si tratta di Marian C., un operaio romeno di 42 anni che lavora nello stesso albergo in cui si trovavano i coniugi affetti da CoV.