Coronavirus, confermati i primi 2 casi in Italia: Roma è blindata (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, il premier Conte ha confermato che sono stati scoperti i primi due casi reali in Italia. Sono turisti cinesi arrivati da poco a Roma. Coronavirus, confermati i primi due casi in Italia di persone contagiate. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte insieme al ministro della salute Roberto Speranza. Si tratta … L'articolo Coronavirus, confermati i primi 2 casi in Italia: Roma è blindata proviene da www.inews24.it. inews24

matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - Tg3web : ?? Sono i due turisti cinesi che alloggiavano in un albergo di via Cavour a Roma i primi casi di #coronavirus confer… -