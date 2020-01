Come una madre: SEBASTIANO SOMMA torna in tv dopo tanti anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’attesissima fiction Come una madre, a cui assisteremo a partire da domenica 2 febbraio su Rai 1 e che vedrà protagonista Vanessa Incontrada, ha anche il merito di aver fatto tornare sul piccolo schermo un interprete molto amato e che mancava dalla tv da diversi anni: SEBASTIANO SOMMA. In una recentissima intervista concessa al settimanale Visto tv, SOMMA ha rivelato di essere stato per molto tempo lontano dalla televisione per mancanza di proposte che lo soddisfacessero, preferendo dunque puntare maggiormente sul teatro. Ma ora la proposta giusta è arrivata ed è proprio la serie in partenza il 2 febbraio. Come una madre: SEBASTIANO SOMMA ritorna alla fiction con un ruolo complesso In Come una madre, SOMMA presta il suo volto a un agente dei servizi segreti: si tratta di un personaggio negativo ma con dei forti chiaroscuri, “legato alle istituzioni e al suo essere ... tvsoap

