Calciomercato Milan: ripreso Laxalt dal Toro, i dettagli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Milan: Diego Laxalt è pronto a tornare a Milano, sponda rossonera. Affare in dirittura d’arrivo Diego Laxalt è pronto a tornare al Milan. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio i rossoneri sarebbero ad un passo dal riprendere l’esterno urugaiano attualmente al Torino. Il giocatore era stato girato in prestito ai granata ad inizio stagione e sembrava vicino a passare alla Fiorentina, ma non ha accettato il prestito di 4 mesi. Il motivo per cui il Milan si è fiondato su Laxalt è perchè si sono complicate le cose con il Wigan per Robinson. Vanno avanti i discorsi tra i due club ma manca ancora l’accordo, per questo i rossoneri si sono cautelati con Laxalt. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Milan in chiusura anche per #Robinson del @LaticsOfficial: accordo raggiunto adesso @SkySport #calciomercato - AntoVitiello : ???? Ecco Antonee Robinson (22), arrivato a Milano Linate. Il terzino prelevato dal Wigan sosterrà a breve le visite… - AntoVitiello : ???? Sbarcato Alexis Saelemaekers (20). Il nuovo acquisto del #Milan atterrato ora a Linate si dirigerà alla clinica… -