Barbara Alberti choc al Grande Fratello Vip: “Wanda Nara è un mostro” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip, Barbara Alberti attacca Wanda Nara: “Lei è un mostro” Ieri sera Barbara Alberti ne ha fatta un’altra delle sue. Difatti la concorrente del Grande Fratello Vip, parlando a tu per tu con Rita Rusic e Andrea Montovoli, si è lasciata sfuggire una dichiarazione davvero al veleno nei confronti dell’opinionista Wanda Nara. Cosa ha detto? La popolare scrittrice, con la sua proverbiale schiettezza, riferendosi alla moglie di Mauro Icardi, ha dichiarato quanto segue: “Ma come…Wanda Nara, Wanda Nara…E’ alta un metro e 50 e si è rifatta il decolletè…Un’ottava…Dai è un mostro…” A quel punto Rita Rusic, evidentemente imbarazzata, le ha ricordato di star indossando un microfono. E la Alberti ha quindi reagito mettendosi le mani sulla bocca, esclamando un semplice: “Oops…” Stasera ... lanostratv

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -