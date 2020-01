Accoltellamento in discoteca: pregiudicato arrestato per tentato omicidio. A dicembre ferì un amico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una lite tra due amici ha rischiato di concludersi con la morte di uno di loro. È successo a Cagliari, dove lo scorso dicembre un giovane ha accoltellato un 28enne. L’aggressore è stato arrestato Il coltello si è fermato a pochi millimetri dall’aorta. Se così non fosse stato, per il 28enne che lo scorso 22 … L'articolo Accoltellamento in discoteca: pregiudicato arrestato per tentato omicidio. A dicembre ferì un amico NewNotizie.it. newnotizie

