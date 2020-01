Verissimo, Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini: “Ha commesso cose gravi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo sulla rottura con Paolo Ruffini svela a Verissimo: “Non ho sbagliato nulla” Sabato pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra gli ospiti ci sarà anche Diana Del Bufalo, la quale parlerà del suo nuovo programma, Enjoy. L’intervista però è già stata registrata in questi giorni. Per tale ragione poco fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che ha detto Diana Del Bufalo a Verissimo da Silvia Toffanin. E in questa occasione la ragazza ha parlato anche della fine della sua storia con Paolo Ruffini, facendo delle clamorose rivelazioni che sicuramente faranno molto discutere. Cosa ha detto? In pratica la Del Bufalo non ha fatto mistero di aver sofferto tantissimo per la rottura con il conduttore de La pupa e il secchione e viceversa, aggiungendo però un interessante retroscena fin qui mai svelato: “Nella relazione con Paolo non ... lanostratv

