Uccise e bruciò la moglie a Modena. Condannato a 22 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ stato Condannato a 22 anni di carcere, in primo grado con il rito abbreviato. Uccise barbaramente la moglie a Modena perchè non accettava la separazione. Uccise barbaramente la moglie un anno fa, a Modena. Il corpo di Ghizlan El Hadraoui fu trovato carbonizzato ma morì per le violente coltellate che le aveva inferto Khalil … L'articolo Uccise e bruciò la moglie a Modena. Condannato a 22 anni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

