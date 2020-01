Traffico Roma del 30-01-2020 ore 18:00 (Di giovedì 30 gennaio 2020) RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE IN USCITA DALLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI DALLA TANG. EST AL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANG. EST CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI, SIA DA SAN GIOVANNI E SIA DALLO STADIO OLIMPICO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RALLENTAMENTI E CODE, IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA. DA OGGI TERZA FASE DEI LAVORI PER ... romadailynews

