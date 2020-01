Torino, morto suicida un poliziotto: si è sparato in Questura (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella serata di ieri sera è giunta una drammatica notizia da Torino. Le fonti riportano che un poliziotto di 55 anni si è suicidato nella sede della Questura, sparandosi un colpo di pistola. Sgomento tra le dichiarazioni dei vari sindacati di Polizia, che lanciano anche l’allarme per l’alto tasso di suicidi tra gli uomini in divisa. poliziotto morto suicida: a trovarlo i colleghi Stando a quanto riportato dalla Stampa, il grave fatto è accaduto ieri sera dopo le 20, all’interno dei locali della Questura di Torino di Corso Vinzaglio. Qui è stato ritrovato il corpo senza vita di un poliziotto 55enne che lavorava come tecnico, vittima di quello che sembra essere già acclarato come un caso di suicidio.Sono stati i colleghi stessi a scoprire il terribile fatto: per togliersi la vita, il poliziotto di Torino si sarebbe sparato con la propria pistola di ordinanza. Inutili i soccorsi di ... thesocialpost

