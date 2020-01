Tommaso Paradiso a Sky TG24: “Vi spiego perché è finita con i Thegiornalisti. Ricomincio scrivendo un film" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tommaso Paradiso si rimette in gioco e lo fa annunciando la sua nuova vita da solista dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti: “Ricomincio da me. In realtà ho sempre un po’ ricominciato da me”, racconta a Sky TG24 nello speciale in onda venerdì 31 gennaio, dedicato tutto al cantautore romano. Conve liberoquotidiano

Sara2211___ : @gretacongiu_ Ultimo, ermal meta, fabrizio moro, tommaso paradiso, elisa, enrico nigiotti, giordana angi :) - rs5_Sciacca : Tommaso Paradiso - Non Avere Paura - rs5@rs5.it - SoltantoCri : @NonFarcela Simili ai miei ?? A me mancano Cremonini e Pezzali (spero di riuscire ad andare alla fine), ma compenso con Tommaso Paradiso. -