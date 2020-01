Salute del cuore: “Tavi è Vita”, iniziativa a Benevento (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Benevento si parla di Salute con un’iniziativa straordinaria, che porta in piazza i medici e punta l’attenzione sulla Salute del cuore. In modo particolare si parla di stenosi aortica grazie al progetto “Tavi è Vita”. Seconda edizione, dopo quella tenutasi in Piemonte, il format campano presenta una novità importante, questa che è stata definita la “Settimana della Salute” coinvolge infatti, oltre ai cardiologi interventisti del GISE e i cardiochirurghi della SICCH, anche i Medici di Medicina Generale, pronti per visite e consulti gratuiti. «Tutte le iniziative che promuovono Salute – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento Giovanni Pietro Ianniello – sono da sostenere. Come Ordine abbiamo subito aderito, quello della stenosi aortica è un tema complesso che merita però di essere lanciato con forza. Il coinvolgimento dei medici di medicina generale è ... meteoweb.eu

