Pistocchi ancora contro la Juventus: “meglio il cartone della retrocessione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Maurizio Pistocchi ha puntato la Juventus. Continuano le frecciate nei confronti del club bianconero, ogni occasione è buona per punzecchiare la Vecchia Signora. Il giornalista si è scontrato con alcuni tifosi dopo aver pubblicato una foto della curva interista che lo ha celebrato con lo striscione “Grande Pistocchi. Rispetto per l’onestà intellettuale, nè con i tifosi, nè con il potere”. Pistocchi ha ringraziato i nerazzurri: “Questo è il mio Scudetto. Grazie alla Curva Nord dell’Inter per aver capito”. Il tweet ha provocato la reazione dei tifosi juventini, con i quali Pistocchi ha ingaggiato un botta e risposta, non sono mancati i clamorosi attacchi nei confronti del club bianconero: “meglio il cartone della retrocessione ”, è il messaggio più caldo che ha generato tanti altri commenti e momenti di grande tensione anche con pesanti offese. LEGGI ... calcioweb.eu

