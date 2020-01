Pacific Harbour, la casa di container per i millennial (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non manca davvero nulla in questa casa container. Costruita su un rimorchio Iron Eagle, la Pacific Harbour comprende una camera da letto separata, un salotto, una cucina, un bagno accessoriato tutto al costo di 86.000 dollari. Ecco perché è l'abitazione perfetta per i più giovani, visti i prezzi stellari delle città e il costo della vita di oggi. fanpage

Pacific Harbour Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pacific Harbour