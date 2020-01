Mondragone Bene Comune: “Fa tutto lui, gli altri non servono” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’AMBC ritiene che la lotta all’evasione e all’elusione sia la precondizione per cercare di far uscire il nostro Comune dalle secche del fallimento. I cittadini (e non sono pochi) che si sottraggono in tutto o in parte alla tassazione locale minano la tenuta dell’amministrazione, infliggono un colpo mortale alla città e alla qualità dei servizi pubblici, tradiscono quei cittadini che pagano fino all’ultimo euro ma che– a causa dell’evasione– non ricevono per ciò che pagano e si pongono nella squallida condizione di parassitismo. L’AMBC ha sempre sostenuto che nel 2017 bisognava partire con il piede giusto: svelare le reali condizioni del bilancio lasciato in eredità dal <ventennio sfascista>; farle conoscere ai cittadini per renderli partecipi e consapevoli della grave situazione delle finanze locali; coinvolgere la Procura della Corte dei ... anteprima24

