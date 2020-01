Mezzogiorno: CIVES e Confindustria Benevento a confronto con Claudio De Vincenti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMartedì 4 febbraio alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini 33, per iniziativa di CIVES – Laboratorio di formazione al bene comune e Confindustria Benevento si terrà un incontro sul tema: “L’economia di Francesco e il futuro del Mezzogiorno”. Introdurrà i lavori Ettore Rossi Direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento; interverrà Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento; relazionerà il Prof. Claudio De Vincenti già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e Presidente Onorario dell’Associazione Merita – Meridione Italia. L'articolo Mezzogiorno: CIVES e Confindustria Benevento a confronto con Claudio De Vincenti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Mezzogiorno CIVES Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mezzogiorno CIVES