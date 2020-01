Malasanità, la dimettono con una diagnosi di bronchite ma aveva ingerito una batteria la litio. Muore bimba di 2 anni: aperta inchiesta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un caso mortale di Malasanità. Ma questa volta ospedale e medici nell’occhio del ciclone si trovano in Francia. Mentre la vittima è una bambina di 2 anni deceduta dopo aver ingerito una pila al litio che i sanitari non sono riusciti ad individuare in tempo. La tragica vicenda è iniziata nel luglio del 2016 nel sud est della Francia all’ospedale Femme-Mère-Enfant di Bron (Rodano). Mamma, papà e la piccola Faustine giungono all’ospedale con la bambina che non riesce a mangiare e in preda ad una forte tosse. Per i medici del pronto soccorso si tratta di una banale bronchite. Un paio di medicine e la famiglia se ne torna a casa. Passati due giorni però tosse e mancanza d’appetito sono ancora presenti ed anzi peggiorati. È solo in quel momento che i medici si accorgono di una batteria al litio bloccata nello stomaco di Faustine. Scatta subito un intervento chirurgico d’urgenza, ma dopo un ... ilfattoquotidiano

