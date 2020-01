Incendio nei pressi di Caposele: chiuso provvisoriamente tratto della Contursi-Lioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSulla strada statale 691 ‘Contursi-Lioni’ è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 25,300 al km 28,700, nei pressi di Caposele in provincia di Avellino, a causa di un Incendio divampato nella notte nell’area adiacente la strada. Le deviazioni prevedono l’uscita obbligatoria a Teola e Caposele. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Incendio nei pressi di Caposele: chiuso provvisoriamente tratto della Contursi-Lioni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

