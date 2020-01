Il vero motivo per cui Alessandro Cattelan è a Sanremo 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Cattelan, nell'ultimo biennio favorito nel totonomi come possibile conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, a sorpresa sbarca a Sanremo e scatta una foto davanti al Teatro Ariston, promettendo di svelare il motivo della sua presenza. Fonti vicine a Fanpage.it riportano però che il conduttore è presente nella città ligure per girare il promo della settima edizione di “E poi c'è Cattelan”. Un sogno nuovamente infranto per in fan che lo vorrebbero in smoking sul palco dell'Ariston. fanpage

NicolaPorro : E se #DiMaio non fosse così fesso? E se dietro il suo addio ci fosse una strategia precisa? In appena tre minuti, v… - Har22old : RT @daggerinthesoul: È vero ragazzi tutti lavoriamo per lo stesso motivo 'lo stipendio', vi garantisco che una nota di merito rispetto a t… - FANCULATI : RT @Paolsbrosiosmil: Porcodio la Boldrini più di una volta ti ha difeso ma tu continui a fare finta di niente e la vittima indifesa e dioca… -