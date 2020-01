Idee che diventano progetti innovativi: la quarta Next Energy (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milano, 30 gen. (askanews) – Le Idee e la loro trasformazione in reali opportunità. Di questo si è occupata la Call for Ideas della quarta edizione di Next Energy, che ha selezionato 10 progetti innovativi, che ora accedono a un percorso personalizzato di incubazione della durata massima di 3 mesi, gestito da Terna e da Cariplo Factory. Un percorso che per Terna, per bocca del suo responsabile Innovation, Digital & Energy Solutions, Piero Rosina, rappresenta qualcosa di molto concreto. “L’impegno è costante e crescente – ha spiegato il manager ad askanews – e noi stiamo puntando decisamente verso l’innovazione applicata. L’innovazione non è più soltanto un qualche cosa che si sbandiera, ma è qualcosa che diventa realtà. Infatti vogliamo ospitare questi sviluppi a casa nostra: per noi questo è importantissimo e per questo abbiamo creato ... notizie

