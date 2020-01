Emma Muore a 10 Anni per un Virus Influenzale Letale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un dramma alle porte di Treviso. Emma Vitulli, una bambina di soli 10 Anni, è morta tragicamente a seguito di un Virus Influenzale. Il tutto è cominciato sabato 25 gennaio. Fin dalla mattina, la ragazzina ha iniziato ad avere la febbre e sintomi riconducibili a una normale influenza stagionale. Il giorno dopo, però, la situazione è precipitata gravemente. Il termometro, infatti, ha improvvisamente iniziato a segnare una temperatura di 41.3 gradi. Così, i genitori della piccola hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. Emma è stata portata d’urgenza all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in cui il personale medico l’ha sottoposta a diversi accertamenti clinici, durati tutta la notte. Nel frattempo, Emma ha iniziato a indebolirsi ed è risultata necessaria l’intubazione. In aggiunta, dopo aver escluso che si potesse trattare di una meningite ... youreduaction

