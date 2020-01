Elisabetta Canalis esagerata: lo scatto sensuale in bianco e nero… [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Questo scatto di Elisabetta Canalis è molto intimo, riesce a coinvolgere i fan e allo stesso modo mette in mostra una sensualità delicata, unica. sensuale in bianco e nero Sappiamo perfettamente quanto Elisabetta sia una donna stupenda, ma ci sono alcune FOTO in cui viene catturata la sua natura profonda, che esprime grande sensualità, erotismo e bellezza. Noi non possiamo che complimentarci, così come hanno fatto le sue migliaia di fan: Spettacolo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f44f-1f3fb.png" alt=" velvetgossip

cuorelento : @39_astronauti @cieolodicarta Sentite però io ho mangiato solo insalata e del petto di pollo alla Elisabetta Canalis e sto soffrendo un po’ - Pantalaimon83 : Per fortuna esiste internet che mi risolve il non saper fare certe cose banali, non dico cosa di preciso ma siamo a… - nonmoriremomai : Ah ieri mi ha chiamato Lizzie McGuire che credo sia l'equivalente americano della battuta 'ahaha ti chiami come Elisabetta Canalis' -