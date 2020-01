Carmen Russo fisico statuario in vacanza al mare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono concessi una vacanza in Africa per i 7 anni della figlia Maria che li compie il 14 febbraio e la coppia in piscina è esplosiva, come mostrano le immagini di “Settimanale Nuovo”. La Russo fa acrobazie in acqua e il suo compagno sceglie le posizioni più belle per esaltare il fisico della sua donna. In Kenya si rilassano e si coccolano: “Maria ci sorprende ogni giorno”. Intanto pensano ai numerosi progetti tv a cui stanno lavorando e confessano: “Abbiamo detto no al Gf Vip spagnolo perché ci volevano in coppia e stare lontani da Maria per mesi sarebbe stato impensabile”. E della loro coppia così unita dicono: “Abbiamo la consapevolezza di aver creato qualcosa di bello e cerchiamo di proteggere la famiglia. Lui per me è una figura fondamentale, mi dà la carica e l’energia di cui ho bisogno per affrontare la vita di ogni giorno: non metterei ... people24.myblog

