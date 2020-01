Biasin: un pezzo unico come Valentino Rossi non si liquida come uno qualunque (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Yamaha ha messo alla porta Valentino Rossi assumendo Quartararo. Fabrizio Biasin, su Libero, contesta la scelta. E’ stato liquidato “come si fa con le persone qualunque”, scrive. E’ vero che non vince da tempo, “un po’ per colpa sua, molto per colpa della moto”, ma il carrozzone va avanti grazie a lui. “Guardate cosa succede nei vari Gran Premi qua e là sparsi nel mondo: la gente invade i circuiti per lui – non «solo» per lui, ma «soprattutto» per lui -, macchia di giallo gli spalti, lo venera, compra il cappellino col «46» e se ne frega se arriva 5° o 7°”. Inaccettabile la scelta della Yamaha, dunque. “Vale Rossi è «oltre»i risultati, non fosse altro che è grazie a lui se il carrozzone va avanti. E forse questa affermazione vi sembrerà esagerata, ma è un dato di fatto che i vari Marquez e compagnia briscola saranno anche ... ilnapolista

