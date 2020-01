Alena Seredova aspetta un figlio dal compagno Alessandro Nasi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alena Seredova annunciato sui social di essere in attesa del suo terzo figlio insieme al compagno Alessandro Nasi, a cui è legata ormai da qualche anno. La Seredova è già mamma di due figli Louis Thomas e David Lee, ora a 41 anni sta per diventare nuovamente mamma. Alena ha postato su Instagram la foto del suo pancione, stretto dalle braccia del compagno: «Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre». Un post che ha scatenato i fan che lo hanno inondato con centinaia di like e di commenti, congratulandosi con la coppia. Subito dopo un secondo post, scritto in ceco, in cui mostra un altro scatto del pancione e precisa: «Una cicogna arriverà a giugno! O sarebbe un corvo? Chissà adesso, ma è il nostro amore e tutti aspettiamo moltissimo». La data è quindi giugno, ma la ex modella non ha ancora rivelato il sesso del nascituro. Il web si è scatenato mostrando tutto il suo affetto ad ... people24.myblog

