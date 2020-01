Accordo tra Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo: in programma una nuova linea di occhiali (Di giovedì 30 gennaio 2020) In arrivo la CR7 Eyewear, una nuova linea di occhiali di Cristiano Ronaldo. Italia Independent: “Sul mercato dalla primavera-estate 2020”. TORINO – In arrivo la CR7 Eyewear, una nuova linea di occhiali di Cristiano Ronaldo. L’arrivo sul mercato di questo prodotto è stato facilitato dall’Accordo tra il portoghese e Lapo Elkann, proprietario della società Italia Independent che è quotata anche a Piazza Affari. La notizia dell’intesa ha fatto molto bene alla Borsa con le azioni dell’azienda che hanno avuto un guadagno teorico del 28%. “La prima collezione – ha fatto sapere la Italia Independent – è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e sarà disponibile a partire dalla primavera-estate 2020“. Non ci resta che aspettare ancora qualche mese per scoprire maggiori dettagli su questo nuovo ... newsmondo

