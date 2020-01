“Si è suicidato”, Carla Velli: il dramma dell’ex tronista di Uomini e donne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il dramma di Carla Velli. L'ex tronista di Uomini e donne è stata travolta da un lutto gravissimo: il suo ex e padre di suo figlio Emanuele è morto suicida a soli 38 anni. Il corpo dell'imprenditore Matteo Voltolina, spiega il sito Fanpage.it, è stato trovato senza vita nell'ostello di lusso Anda Venice di Mestre: fatale una overdose di farmaci. (Continua...) La Velli e Voltolina avevano avuto una storia d'amore conclusa a un passo dal matrimonio. Prima, però, nell'ottobre 2017, la nascita del loro figlio. L'ex tronista era diventata famosa nel programma di Maria De Filippi per una breve relazione con Francesco Arca. "Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza - è stato il suo commovente post su Instagram -. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità. (Continua...) Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; ... howtodofor

