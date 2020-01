Sballato il riscontro su EMUI 10 per il Huawei P20 Lite in Italia, solo false speranze (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Impossibile sottacere l'ultimo riscontro relativo alla saga EMUI 10 per il Huawei P20 Lite da parte della divisione Italiana della società cinese. Il medio di gamma del 2018, da sempre probabilmente, è stato destinato ad un crudele destino software, quello appunto di non ricevere Android 10 e il corrispettivo update dell'interfaccia. Eppure, alcuni feedback ufficiali social del profilo Huawei Italia sembrano voler preferire coltivare ancora speranze negli animi dei clienti, verrebbe da dire decisamente false. Riavvolgendo il nastro di una saga degna di quella che sembra essere una seguitissima serie TV, ecco che solo due giorni fa abbiamo fornito l'ultimo feedback di Huawei Mobile (divisione globale) sul destino EMUI 10 per il Huawei P20 Lite. In quel caso e senza mezzi termini, è stato chiarito come l'ormai datato smartphone non riceverà più nessun rilascio importante, semmai dovrà ... optimaitalia

