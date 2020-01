PS5 in bella vista su dei panetti di hashish sequestrati dai carabinieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mentre i fan sono attesa di novità su PS5, ecco arrivare delle notizie decisamente particolari che hanno come "protagonista" la prossima console di casa Sony.Già, perché recentemente i carabinieri di Tor Vergata, vicino Roma, hanno sequestrato dei panetti di hashish con il nome "PS5" scritto sopra (insieme ad altri nominati "London").Il blitz delle forze dell'ordine ha avuto luogo in Via Tenuta di Terranova e qui sono stati scoperti i panetti di hashish. Un uomo di 37 anni, la compagna di 20 e sua madre di 47 sono stati arrestati.Leggi altro... eurogamer

