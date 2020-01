Montagna: Vicenza, ricerca escursionista sul Pasubio, si riprende domani (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Vicenza, 30 gen. (Adnkronos) - Sono una cinquantina le persone che hanno preso parte alla ricerca, purtroppo ancora senza esito, di Daniele, il 42enne escursionista vicentino di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni. Le perlustrazioni proseguite nel pomeriggio non hanno messo in luce alcun e liberoquotidiano

s_ardanos : RT @AsiagoIt: #Oggi è la GIORNATA DELLA #MEMORIA. Condividiamo questa immagine per ricordare le vittime dell'#Olocausto e tutti i Caduti d… - FlipRuth : RT @AsiagoIt: #Oggi è la GIORNATA DELLA #MEMORIA. Condividiamo questa immagine per ricordare le vittime dell'#Olocausto e tutti i Caduti d… - zazoomnews : Montagna: Vicenza disperso sul Pasubio ricerche in quota e a valle - #Montagna: #Vicenza #disperso #Pasubio -