Migranti, sbarcano a Taranto i 403 soccorsi dalla Ocean Viking: “Un viaggio da incubo” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono sbarcati nel porto di Taranto i 403 Migranti soccorsi, in cinque diverse operazioni, dalla Ocean Viking, l'imbarcazione delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere. Le loro condizioni di salute sono generalmente buone, fatta eccezione per una decina di ustionati e un paio di casi di tubercolosi. I Migranti raccontano la traversata parlando di un "viaggio da incubo". fanpage

