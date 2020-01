Matthew McConaughey collabora di nuovo con il creatore di "True Detective" per una serie crime (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A sei anni di distanza dall’uscita del primo episodio di True Detective, arriva la notizia: il creatore Nic Pizzolatto sta lavorando su una serie thriller, intitolata “Redeemer”. Con lui collaborerà nuovamente Matthew McConaughey, l’eccentrico Detective Rust Cohle nel programma HBO. A riportare la notizia è Hollywood Reporter. McConaughey sarà il protagonista della serie, di cui non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita. La storia si basa su The Churchgoer, di Patrick Coleman, un romanzo noir che segue le indagini di un ex pastore diventato una dissoluta guardia di sicurezza, alla ricerca di una donna scomparsa nel deserto del Texas.“Dopo aver guardato True Detective non vedevamo l’ora di collaborare con Nic”, ha raccontato il presidente dell FX TV emittente televisiva statunitense con ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Matthew McConaughey collabora di nuovo con il creatore di 'True Detective' per una serie crime - Screenweek : #Redeemer #MatthewMcConaughey e #NicPizzolatto di nuovo insieme in TV Protagonista e autore di True Detective torne… - VanityFairIt : I capelli lunghi, il viso emaciato, i baffi folti: ecco a voi il «nuovo» @McConaughey #SerieTv… -