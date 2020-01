Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli: la data delle nozze (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Luigi Berlusconi, convolerà a nozze con la storica fidanzata Federica Fumagalli: la proposta sarebbe stata fatta il giorno di Natale e i fiori d’arancio dovrebbero essere celebrati in estate. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli Federica Fumagalli avrebbe trovato un diamante sotto l’albero di Natale: Luigi Berlusconi le avrebbe finalmente fatto la fatidica proposta e dunque nell’estate 2020 i due dovrebbero convolare a nozze. Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e la PR milanese starebbero insieme da circa 9 anni, ovvero da quando entrambi erano studenti presso la Bocconi. Da tempo sarebbero avvenute le “presentazioni in famiglia” e infatti i due avrebbero trascorso insieme anche le festività natalizie. Secondo indiscrezioni la coppia andrà a vivere in una delle ville del Cavaliere ... notizie

