La Ocean Viking è attraccata a Taranto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La nave Ocean Viking è attraccata poco fa al molo San Cataldo del porto di Taranto. A bordo vi sono 403 migranti che si avviano ad essere sbarcati e il loro sbarco avviene ad una una decina di giorni di distanza dall'ultimo: lo scorso 16 gennaio la Sea Watch 3 con 119 migranti a bordo. Nei migranti arrivati oggi, secondo dati della Prefettura di Taranto, ci sono 132 minori non accompagnati, 12 donne in stato di gravidanza e 20 nuclei familiari. Dalla fine dell'estate, da quando sono ripresi gli sbarchi nel porto di Taranto, questo è quello più consistente numericamente. I migranti arrivano da Marocco, Guinea , Burkina Faso, Nigeria, Mali, Kenya e Somalia. Le navi sinora approdate avevano invece a bordo intorno al centinaio di migranti. In Prefettura ieri mattina, per un punto di situazione sul piano organizzativo, c'è già stato, coordinato dal ... agi

