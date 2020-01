Kobe Bryant, a Napoli il murales di Jorit in memoria del campione Nba (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il noto street artist partenopeo Jorit ha deciso di dedicare un murales alla memoria di Kobe Bryant, l'ex campione di basket Nba morto tragicamente a 41 anni nell'incidente aereo dello scorso 26 gennaio, nel quale hanno perso la vita altre 8 persone, tra cui la figlia 13enne di Bryant, Gigi. Il murales sorge all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. fanpage

