Inter | la prima partita di Christian Eriksen in nerazzurro | 24 tocchi in 24 minuti

Esordio Eriksen e Moses : prima per i due acquisti dell’Inter : Esordio Eriksen e Moses: i due acquisti dell’Inter fanno il loro debutto in Coppa Italia contro la Fiorentina Entusiasmo alle stelle a San Siro per l’Esordio di Christian Eriksen e Victor Moses, i due nuovi acquisti dell’Inter nel corso del mercato invernale. L’ex Tottenham è entrato al 67′ al posto di Alexis Sanchez, mentre l’ex Chelsea è subentrato al 74′ in luogo di Antonio Candreva. Leggi su ...

Napoli Primavera - c’è un nuovo acquisto : arriva Brando Sami dall’Inter : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Non solo prima squadra: il mercato è attivo anche per l’Under 19. Brando Sami, centrocampista classe 2001, è un nuovo calciatore del Napoli Primavera. Il ragazzo arriva a titolo definitivo dall’Inter. Sami non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione con i nerazzurri: il tecnico Armando Madonna lo ha schierato solo tre volte. Nativo di Cesena, si è messo in luce proprio ...

Scherma - Andrea Cipressa sul caso Di Francisca-Errigo : “Vengono prima gli Interessi collettivi - ho chiesto serietà per l’obiettivo olimpico” : Si può parlare di “Tregua olimpica” tra Elisa Di Francisca e Arianna Errigo? Se lo augura la FederScherma e tutto il gruppo azzurro. A sei mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il clamoroso botta e risposta tra le due campionesse del fioretto nostrano non è stato di certo un bello spettacolo e in vista di un impegno così importante tali tensioni non sono la strada giusta da percorrere, in un contesto agonistico nel quale la nostra ...

Scherma - Andrea Cipressa sul caso Di Francisca-Errigo : “Vengono prima gli Interessi collettivi - ho chiesto serietà per l’obiettivo olimpico” : Si può parlare di “Tregua olimpica” tra Elisa Di Francisca e Arianna Errigo? Se lo augura la FederScherma e tutto il gruppo azzurro. A sei mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il clamoroso botta e risposta tra le due campionesse del fioretto nostrano non è stato di certo un bello spettacolo e in vista di un impegno così importante tali tensioni non la strada giusta da percorrere, in un contesto agonistico nel quale la nostra squadra ...

Sanremo 2020 : la Prima Foto Ufficiale dell'Intero cast dei 24 "Big" in gara : La 70esima edizione del Festival della canzone italiana sta per cominciare, e, finalmente, è stata pubblicata la tradizionale Foto di gruppo in cui compaiono i "Big" insieme al conduttore.

Meghan Markle : tutti i rumor sulla sua prima Intervista dopo la Megxit : Meghan Markle è pronta a far scoppiare l’ennesima bomba destinata a far tremare Buckingham Palace: a poche settimane dall’addio alla Royal Family trapela la notizia della sua prima intervista pubblica. Meghan Markle è pronta a parlare della sua nuova vita in Canada lontano dalla famiglia reale inglese e dalla vita troppo formale a cui l’ex attrice ha scoperto […] L'articolo Meghan Markle: tutti i rumor sulla sua prima ...

La BBC entra in Watch Dogs : Legion per tenere la prima Intervista in-game al mondo : Siamo ormai abituati a guardare video interviste a sviluppatori, soprattutto durante grandi eventi come ad esempio l'E3. Ma avete mai assistito ad un'intervista creata "dentro" un videogioco?Ebbene è quello che ha fatto la BBC in Watch Dogs: Legion. Marc Cieslak, giornalista della BBC ed il direttore creativo di Ubisoft Clint Hocking, si sono sottoposti ad una sessione di motion capture per ricreare all'interno del gioco una Piccadilly virtuale ...

Eriksen Inter - la giornata LIVE : terminata la prima parte di visite mediche : Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila ...

Rodrigo Alves operato in turchia : le foto prima e dopo l’Intervento : Rodrigo Alves ha fatto sapere attraverso i propri profili social di essersi recato in una clinica privata in turchia per sottoporsi a un delicato intervento: il personaggio televisivo ha recentemente annunciato che avrebbe deciso di diventare donna e ha generato non poche polemiche. Rodrigo Alves operato in turchia A sorpresa, dopo circa 69 interventi chirurgici per somigliare il più possibile alla bambola Ken, Rodrigo Alves ha annunciato ...

Massimo Boldi e la nuova fidanzata : prima Intervista di coppia da Mara Venier : Massimo Boldi si è riscoperto innamorato. L’attore, dopo essere rimasto vedono della moglie Marisa, ha ritrovato il sorriso e la felicità al fianco della sua nuova giovane compagna: Irene Fornaciari. La coppia è ospite oggi pomeriggio di Mara Venier a Domenica In: in un’intensa intervista raccontano il loro amore sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. Massimo Boldi e la fidanzata a Domenica In Per Massimo Boldi non è stato semplice ...

LIVE Inter-Cagliari 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : in vantaggio i nerazzurri alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finisce il primo tempo, Inter-Cagliari 1-0. 48′ Giallo per Lukaku per un brutto fallo su Luca Pellegrini a centrocampo. 47′ Fiammata dell’Inter, cross di Biraghi dalla sinistra e per poco Lautaro non trova la doppietta di testa. 45′ Ci saranno tre minuti di recupero. 43′ Cagliari che prova l’assalto in massa dentro l’area di rigore nei minuti finali del ...

Meghan Markle pronta a rilasciare la sua prima Intervistabomba? : Continuano a rincorrersi alte news e indiscrezioni sulla nuova vita di Meghan Markle in Canada dopo la Megxit. Secondo le prime voci che sono trapelate in rete, l’ex duchessa sta già pianificando la sua vita da neo imprenditrice e sta cercando di spingere, a livello globale, il suo marchio insieme a Harry. Per farlo dovrebbe essere necessario rilasciare un’intervista. Lo rivela il Daily Mail che ricostruisce un incontro in amicizia tra Meghan ...

Meghan Markle - sfida all’ultimo sangue per la prima Intervista esclusiva dopo il «Megxit» : Le foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleAccaparrarsi la prima intervista esclusiva di Meghan Markle dopo l’addio dalla Casa Reale è l’obiettivo principale dei network più importanti di tutto il mondo. E se qualcuno aveva ...

Empoli Juve Primavera 2-0 : si Interrompe la striscia positiva dei bianconeri : Empoli Juve Primavera 2-0, successo dei toscani che interrompono la striscia positiva dei bianconeri di Zauli (di Marco Baridon) – La Juve Primavera cade tra le mura amiche dell’Empoli, interrompendo così la striscia positiva di 14 risultati utili consecutivi. Un ko che mancava dalla sfida di Youth League contro la Lokomotiv Mosca, che ha segnato anche la prima sconfitta in questo 2020 dei ragazzi di Lamberto Zauli. A Monteboro, ...