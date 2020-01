Giorgia Meloni vittima di uno stalker, testimonia in Tribunale: "Non dormo più la notte, dice cose terribili" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giorgia Meloni testimonia in aula nel processo allo stalker arrestato lo scorso luglio per atti persecutori nei confronti della presidente di Fratelli d'Italia. "Ho paura per me e per la mia bambina - dichiara - sono spesso fuori casa e leggere quelle cose mi ha gettato nella paura. Non dormo più la liberoquotidiano

Giorgia Meloni : «Io sono la storia della destra italiana» | VIDEO : Giorgio Gaber si chiedeva: «Ma cos’è la destra , cos’è la sinistra». Se per il secondo caso, visto lo stato attuale delle cose, sembra difficile trovare una risposta concreta per quel che riguarda i rappresentanti, per il primo abbiamo finalmente trovato la verità che risponde a un solo nome: quello di Giorgia Meloni . A rivendicare questo ruolo è stata la stessa leader di Fratelli d’Italia nel corso della sua intervista a Di ...

Giorgia Meloni da Giordano - bomba sul centrodestra : "Mi tremano i polsi ma sono pronta a fare la premier" : "Mi fa tremare i polsi , ma sono pronta ". Giorgia Meloni alza l'asticella di Fratelli d'Italia e rilancia la sfida a Matteo Salvini. Ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, la leader di FdI si propone come futuro premier: "Le dico che è una cosa che mi fa tremare i polsi avere nelle mani il destin

Giorgia Meloni pronta a diventare premier : “Sono pronta a misurarmi” : La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni , dopo l’ascesa del suo partito negli ultimi mesi, si è detta pronta a diventare la prima donna premier . “Non le nego che è una cosa che fa tremare i polsi – ha confessato la donna -. Però sono pronta a misurarmi. Le condizioni per una premier donna ci sono, poi dipende dai cittadini“. Le sue parole arrivano direttamente dalla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4, dove ...

Giorgia Meloni frecciatina a Matteo Salvini “In Emilia non si è risparmiato ma serve più gioco di squadra” : Qualche critica arriva da Giorgia Meloni nei confronti di Matteo Salvini sul candidato delle prossime elezioni regionali in Puglia e anche su come è stata condotta la campagna elettorale in Emilia Romagna. Giorgia Meloni ha detto da Nicola Porro a Quarta Repubblica che il candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra già c’è ed è Raffaele Fitto. La Leader di Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione a far ...

Giorgia Meloni a DiMartedì : "Chi più a destra tra me e Salvini? Io sono la destra italiana" : "Io sono la destra ". Giorgia Meloni , ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , rivendica con orgoglio la natura politica di Fratelli d'Italia. Alla domanda su chi sia più di destra tra lei e Matteo Salvini, la leader di FdI non ha dubbi: "Io sono sempre stato di destra , rappresento la sua storia in Ita

Giorgia Meloni pronta a diventare la prima donna premier : “Anche se mi tremano i polsi” : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , si dice pronta a diventare la prima donna presidente del Consiglio in Italia: "Non le nego che è una cosa che fa tremare i polsi. Però sono pronta a misurarmi. Le condizioni per una premier donna ci sono, poi dipende dai cittadini", afferma la presidente di Fdi.Continua a leggere

Giorgia Meloni - il retroscena sulle manovre verso il potere : Salvini nel mirino di Fratelli d'Italia : Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi lo avevano detto e così è stato: Lucia Borgonzoni non era la candidata più adatta per le regionali in Emilia-Romagna. Ed ecco che dopo il voto di domenica la leader di Fratelli d'Italia ha qualche sassolino nella scarpa di cui liberarsi. " sulle candidature ci vorre

Fuori dal coro : ospiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni - stasera su Rete 4 : Ritorna stasera su Rete 4, alle 21:25, Fuori dal coro che vedrà come ospiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni per commentare gli ultimi risultati elettorali e tornare ancora una volta sul caso Bibbiano. Fuori dal coro torna stasera su Rete 4 alle 21:25 con Matteo Salvini come ospite d'eccezione, che sarà presente in studio, insieme al conduttore Mario Giordano, per commentare i risultati elettorali di domenica 26 gennaio. Tra gli ospiti non ci ...

Giorgia Meloni come Gianfranco Fini - Fratelli d'Italia ai massimi che toccò An : l'ultima impresa : No, il trionfatore di queste elezioni non è il Pd, che in Calabria perde male e in Emilia Romagna strappa la vittoria in contumacia (Bonaccini ha fatto di tutto per mascherarne il simbolo) e con una perdita di 10 punti rispetto alle Regionali del 2014. E non è la Lega, che non riesce a conquistare l

Regionali - Giorgia Meloni : "FdI unico partito uscito vincitore dalle elezioni" : Giorgia Meloni è soddisfatta per la performance di Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali in Emilia Romagna, dove il partito ha preso l’8,6%, e in Calabria, sopra il 10% (10,8%).La leader di FdI in conferenza stampa a Roma spiega di essere "molto contenta del risultato. Abbiamo fatto la nostra parte. Guardando i dati dei partiti, Fratelli d'Italia è l'unico vincitore di queste elezioni". Poi aggiunge: "Non ho nulla da recriminare nei ...

