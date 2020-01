Dal 2021 Valentino Rossi non correrà più con la Yamaha ufficiale in MotoGP (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il team ufficiale della Yamaha in MotoGP ha reso noto che dal 2021 Valentino Rossi non sarà più uno dei suoi due piloti ufficiali: verrà sostituito dopo quindici anni dal pilota francese di origini italiane Fabio Quartararo, attualmente sotto contratto ilpost

SkySportMotoGP : ? #Quartararo alla Yamaha al posto di Valentino Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - SkySport : ? #Quartararo alla #Yamaha al posto di Valentino #Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP - marattin : Fermi tutti. Qui uno dei geni all’opera rilancia. Ammette a denti stretti l’errore ma secondo lui le nuove tasse (1… -