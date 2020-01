Coronavirus, l'epidemiologo: "Peggio della Sars, la diffusione aumenterà in modo esponenziale" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus accelera e fa salire a quasi 6000 il numero dei contagi, in più i decessi sono cresciuti quasi di un terzo. "Abituiamoci, per un po' il virus si espanderà in modo esponenziale", prevede Giovanni Di Perri, l'epidemiologo intervistato da Repubblica per capire meglio cosa sta succedendo liberoquotidiano

repubblica : Coronavirus dalla Cina, l’epidemiologo: “Uccide solo 3 malati su 100 ma ora la crescita sarà esponenziale” - lasabbri : @RobertoBurioni, leggo di un epidemiologo su Rep che dichiara 3 morti ogni 100 per il #coronavirus. E' già possibil… - EmilioBerettaF1 : Coronavirus dalla Cina, l’epidemiologo: “Uccide solo 3 malati su 100 ma ora la crescita sarà esponenziale”… -