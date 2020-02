Coppa Italia| Inter-Fiorentina 2-1: decide il super gol di Barella. Highlights e tabellino del match (Di giovedì 30 gennaio 2020) Inter Fiorentina 2-1- Finisce 2-1 in favore dell’Inter il quarto di finale di Coppa Italia che consegna direttamente l’accesso alla semifinale agli uomini di Conte. Decidono i gol di Lautaro Martinez, il pareggio di Caceres e gol vittoria di Barella. L’Inter affronterà il Napoli in semifinale. Leggi anche: Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? Genoa, … L'articolo Coppa Italia Inter-Fiorentina 2-1: decide il super gol di Barella. Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

