Cagliari, ricoverata bimba di un anno affetta da meningite (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi, questa volta la vittima è una bimba di quattordici mesi, che è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono stabili e per i medici non è in pericolo di vita. In questo ultimo periodo sono stati registrati molti casi di questa patologia, che se non presa in tempo, può portare a conseguenze drammatiche. Per questo è fondamentale riuscire a riconoscere i sintomi. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la piccola era in casa a San Nicolò d’Arcidano, con i suoi genitori. Aveva la febbre molto alta, che non riusciva a scendere. La situazione è diventata tragica quando, all’improvviso ha iniziato avere le convulsioni e non è più riuscita ad essere reattiva. La madre ed il padre si sono subito spaventati e quindi hanno ... bigodino

