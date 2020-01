Uomini e donne, anticipazioni trono classico: DANIELE, CARLO e SARA, le esterne (Di martedì 28 gennaio 2020) Uomini e donne: anticipazioni prossima puntata del trono classico Nella puntata del trono classico di Uomini e donne trasmessa lunedì 27 gennaio ci è stato presentato il nuovo tronista DANIELE Dal Moro (che abbiamo già visto nella sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso). Classificatosi quarto, DANIELE ha avuto una relazione con la vincitrice Martina Nasoni. La loro storia si è protratta per diversi mesi dopo la fine del reality ma poi, dopo svariati tira e molla, è definitivamente finita, perciò DANIELE è pronto a rimettersi in gioco sentimentalmente in una nuova esperienza. In questo post vi anticipiamo ciò che è successo – a DANIELE e agli altri due tronisti – nella registrazione immediatamente successiva. Sia Dal Moro che CARLO Pietropoli sono usciti in esterna con la stessa ragazza, Ginevra. Se con DANIELE la ragazza si è mostrata più ... tvsoap

