Un solo arbitro internazionale ad Euro 2020, per l’Italia è un fallimento (dell’Aia) (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli arbitri internazionali italiani in forza alla Fifa sono 10. Sette dei quali, però, scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, “possono fare poco più che un preliminare di Champions”. Uno solo sarà il rappresentante dell’Italia a Euro2020 e sarà Daniele Orsato. Gli assistenti saranno Manganelli, Giallatini e Preti, che farà da riserva e, al contempo, da AVAR (specializzato in fuorigioco). La Uefa ha in questo modo certificato il fallimento dell’Italia. Eppure il nostro paese, fino a solo 3 anni fa, aveva quattro arbitri con i gradi più alti: Orsato, Rizzoli, Rocchi e Tagliavento. Ora siamo indietreggiati. La Francia ne avrà due, come l’Inghilterra, l’Olanda, la Romania e la Slovenia. Germania e Spagna ne avranno 3. “Un quadro desolante, di cui gli attuali vertici dell’Aia (già tutti concentrati sul nuovo agone politico in vista delle ... ilnapolista

