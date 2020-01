Sondaggi elettorali Tecnè-Noto: i flussi di voto in Emilia Romagna (Di martedì 28 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè-Noto: i flussi di voto in Emilia Romagna Sono tre i fattori che hanno ribaltato le attese della vigilia in Emilia Romagna, dove alla fine l’ha spuntata ancora una volta il centrosinistra sul centrodestra: l’aumento dell’affluenza, il voto disgiunto a favore di Bonaccini, il soccorso Cinque Stelle al Pd. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali del giorno dopo elaborati da Noto e da Tecnè per due distinte trasmissioni, Porta a Porta e Quarta Repubblica. “Rispetto alle regionali del 2014 è andata a votare molta più gente – spiega Antonio Noto, direttore dell’istituto omonimo – l’aumento dell’affluenza si è registrato soprattutto nelle aree dove il centrosinistra aveva ottenuto alle Europee un buon risultato. Viceversa, nelle zone dove il centrodestra era predominante c’è stata un’affluenza ... termometropolitico

Primaonline : Rai1 e Vespa perdono la sfida dei risultati elettorali. Sondaggi in ritardo e dati sballati penalizzano Porta a Por… - TermometroPol : Sondaggi elettorali Tecnè-Noto: i flussi di voto in #EmiliaRomagna - infoitinterno : SONDAGGI E FLUSSI ELETTORALI/ Pd e Lega “divisi” da moderati, città e periferie -