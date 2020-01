Sei Nazioni 2020 rugby: dove vederlo in tv gratis e in chiaro. Orari e appuntamenti su Dmax (Di martedì 28 gennaio 2020) Inizia tra pochi giorni il Guinness Sei Nazioni 2020, con la sfida tra Galles e Italia a dar fuoco alle polveri sabato pomeriggio a Cardiff e anche quest’anno il torneo sarà visibile in esclusiva su DMAX e in streaming sulla piattaforma Dplay. Come sempre sarà DMAX canale 52 del digitale terrestre, insieme alla piattaforma Ott Dplay, la destinazione principale per seguire il Torneo e gli incontri memorabili che solo una competizione così ricca di storia sa regalare. Un’offerta che coprirà tutte le 15 partite del Sei Nazioni Maschile, che saranno disponibili sia in tv sia in streaming. Le partite del Sei Nazioni saranno anticipate, come da tradizione, dall’intrattenimento e dagli approfondimenti di “rugby Social Club – Fuori classifica!”, il programma condotto da Daniele Piervincenzi e Paul Griffen e che va in onda nei minuti precedenti i match e nell’intervallo delle ... oasport

